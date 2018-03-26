Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: футболисты сборной России улучшат игру в обороне в матче с французами

Спорт
26 марта, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Встреча состоится в Санкт-Петербурге во вторник

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 марта. Сборная России по футболу сможет улучшить игру в защите в товарищеском матче с командой Франции. Такое мнение высказал бывший защитник "Зенита" и олимпийской сборной СССР, мастер спорта по футболу Вячеслав Булавин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане. Многое будет зависеть и от состава в средней линии", - сказал Булавин.

Также Булавин выразил беспокойство большим количеством травмированных игроков сборной России. Из-за тяжелых травм на сбор российской команды не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений, полученных во время сбора, в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

"Большое количество травм навалилось не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, это очень большая проблема", - добавил он.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:50 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
3
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
4
США высылают из страны 60 российских дипломатов
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама