Эксперт: футболисты сборной России улучшат игру в обороне в матче с французами

ТАСС, 26 марта. Сборная России по футболу сможет улучшить игру в защите в товарищеском матче с командой Франции. Такое мнение высказал бывший защитник "Зенита" и олимпийской сборной СССР, мастер спорта по футболу Вячеслав Булавин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане. Многое будет зависеть и от состава в средней линии", - сказал Булавин.

Также Булавин выразил беспокойство большим количеством травмированных игроков сборной России. Из-за тяжелых травм на сбор российской команды не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений, полученных во время сбора, в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

"Большое количество травм навалилось не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, это очень большая проблема", - добавил он.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:50 мск.