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NBC: наставник осужденного экс-врача сборной США по гимнастике взят под стражу в Мичигане

Спорт
27 марта, 6:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, марта. /ТАСС

Арест Уильяма Стрампела произошел накануне пресс-конференции прокуратуры Мичигана, которая проводит масштабное расследование того, как поступило руководство вуза штата с жалобами на Ларри Нассара

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НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Власти Мичигана заключили под стражу декана Университета этого американского штата, который являлся наставником бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, приговоренного к тюремному сроку за домогательства. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

Она отыскала имя 70-летнего Уильяма Стрампела в базе данных американских заключенных. Мужчина числится среди узников тюрьмы округа Ингэм, однако в базе данных отсутствуют сведения, что именно инкриминируется декану вуза. Несколько недель назад дирекция университета объявила о решении в скором времени уволить Стрампела за неподобающее поведение.

Как обращает внимание телекомпания, арест преподавателя произошел накануне пресс-конференции прокуратуры Мичигана, которая проводит масштабное расследование того, как поступило руководство данного вуза с жалобами на Нассара. Стрампел долгие годы возглавлял колледж остеопатической медицины, в котором Нассар практиковал до своего ареста.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

В январе этого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин. При этом показания против него дали в общей сложности 156 женщин. В прошлом году бывший врач уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации гимнастики США. В начале марта стало известно, что глава НОК США Скотт Блэкмун также покинул свою должность.

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