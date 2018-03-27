Минск подаст заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Белоруссия намерена подать заявку на проведение у себя Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства спорта и туризма Белоруссии, ссылаясь на председателя Белорусской федерации шахмат (БФШ) Анастасию Сорокину.

"7 апреля в Минске состоится заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), на котором белорусская сторона намерена подать заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады", - проинформировали в Минспорта.

Как отметила глава Белорусской федерации шахмат, в республике "давно вынашивали идею провести в Минске шахматную олимпиаду - грандиозное соревнование, которое бы собрало лучших со всего мира". "Считаем, что уже накопили определенный опыт, знаем, что нужно сделать в организационном плане, поэтому, заручившись поддержкой Министерства спорта и туризма, городских властей, будем выступать с такой инициативой", - сказала Сорокина.

Данная идея была озвучена в Батуми, где в эти дни проходит заседание совета Европейского шахматного союза (ECU). По информации Минспорта, президент ECU Зураб Азмайпарашвили поблагодарил белорусскую сторону за желание провести в Минске Всемирную шахматную олимпиаду и пообещал поддержать заявку Белоруссии.

Решение о месте проведения соревнований будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года.