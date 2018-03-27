Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск подаст заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

Спорт
27 марта, 8:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 27, марта. /ТАСС

Решение о месте проведения соревнований будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Белоруссия намерена подать заявку на проведение у себя Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства спорта и туризма Белоруссии, ссылаясь на председателя Белорусской федерации шахмат (БФШ) Анастасию Сорокину.

Смотрите также

Ананд впервые за 12 лет сыграет за сборную Индии на Всемирной шахматной олимпиаде

Юниорская сборная России стала победителем Всемирной шахматной олимпиады

Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года

"7 апреля в Минске состоится заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), на котором белорусская сторона намерена подать заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады", - проинформировали в Минспорта.

Как отметила глава Белорусской федерации шахмат, в республике "давно вынашивали идею провести в Минске шахматную олимпиаду - грандиозное соревнование, которое бы собрало лучших со всего мира". "Считаем, что уже накопили определенный опыт, знаем, что нужно сделать в организационном плане, поэтому, заручившись поддержкой Министерства спорта и туризма, городских властей, будем выступать с такой инициативой", - сказала Сорокина.

Данная идея была озвучена в Батуми, где в эти дни проходит заседание совета Европейского шахматного союза (ECU). По информации Минспорта, президент ECU Зураб Азмайпарашвили поблагодарил белорусскую сторону за желание провести в Минске Всемирную шахматную олимпиаду и пообещал поддержать заявку Белоруссии.

Решение о месте проведения соревнований будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
2
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама