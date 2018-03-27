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"Трактор" победил "Салават Юлаев" и вышел в 1/2 финала плей-офф КХЛ

Спорт
27 марта, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Седьмой матч серии завершился победой челябинской команды со счетом 2:1

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ТАСС, 27 марта. Челябинский "Трактор" на выезде со счетом 2:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал турнира.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

В составе победителей шайбы забросили Рихард Гюнге (19-я минута) и Линус Виддель (39), у проигравших отличился Линус Умарк (13), который набрал очки за результативность в седьмом матче подряд, он также является лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ, набрав 17 очков (4 шайбы + 13 передач) в 14 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу челябинской команды. В финале Восточной конференции Кубка Гагарина "Трактор" встретится с казанским "Ак Барсом", в финале на Западе санкт-петербургский СКА сыграет с ЦСКА.

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