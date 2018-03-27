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Директор "Вест Бромвича" Дженкинс заявил, что у клуба нет денег на зарплату футболистам

Спорт
27 марта, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В текущем сезоне "Вест Бромвич" занимает последнее место в чемпионате Англии, набрав 20 очков

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ТАСС, 27 марта. Исполнительный директор английского клуба "Вест Бромвич" Марк Дженкинс заявил, что из-за финансовых проблем у команды нет денег на зарплату футболистам. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

"Скажу честно, с момента возвращения в клуб я пребываю в шоке от некоторых решений, которые были приняты за это время. Конечно, во многих ситуациях я бы поступил по- другому. Сейчас у клуба уже нет денег на зарплаты", - сказал Дженкинс.

Дженкинс работал в качестве функционера "Вест Бромвича" с 2002 по 2016 год. В феврале 2018 он снова вернулся в совет директоров команды.

В текущем сезоне "Вест Бромвич" занимает последнее место в чемпионате Англии, набрав 20 очков.

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