Карякин лишился шансов на победу в турнире претендентов

ТАСС, 27 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял шансы на победу в турнире претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

В своем матче заключительного тура россиянин сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем и набрал восемь очков, сравнявшись с американцем Фабиано Каруаной (его матч с россиянином Александром Грищуком на данный момент не завершен). В параллельной партии азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с россиянином Владимиром Крамником, набрав восемь баллов. Карякин гарантированно не сумеет закончить турнир на первой строчке по дополнительным показателям.

Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.