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Эксперт: Карякин проявляет на турнире претендентов мужество, волю и крепкие нервы

Спорт
25 марта, 18:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В субботу Карякин белыми фигурами одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в партии 12-го тура

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Олег Зотов

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, выйдя на первое место на турнире претендентов 2018 года, проявил незаурядное мужество, волю и стойкость нервной системы. Такое мнение ТАСС высказал российский шахматист и гроссмейстер Сергей Шипов.

В субботу Карякин белыми фигурами одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в партии 12-го тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Россиянин сравнялся с Каруаной по очкам (по 7) и вышел на первое место в турнирной таблице за счет преимущества в личных встречах (ничья и победа).

"Сергей проявил незаурядное мужество и волю, стойкость нервной системы, сумел вырваться из очень тяжелого положения, когда его большинство зрителей и экспертов уже списали со счетов, но он показал, что имеет могучий резерв. Сейчас он возглавляет турнирную таблицу, мы видим, что большинство шахматистов уже устали, вымотались - у них, наверное, и запас идей кончается, и физические силы истощаются, потому что бороться по семь часов в день - это титанические нагрузки. Сергей все выдерживает и, похоже, делает все с некоторым запасом, который сейчас проявляется", - сказал Шипов.

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"Еще два тура до конца, какого-то повода для серьезной радости нет, потому что пять человек претендуют на первое место, эти шансы сохраняют и Карякин, и Грищук. Исход любой партии может кардинально изменить ситуацию, но посмотрим, что будет дальше. По шахматному содержанию партий, если смотреть, какие были позиции и шансы, лучшим, на мой взгляд, остается Каруана, но счет на табло в пользу Карякина, который проявляет себя лучше как спортсмен, потому что он хорош в борьбе - его нервная система и спортивные качества на данный момент лучше", - отметил собеседник ТАСС.

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта, следующий тур состоится 26 марта. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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