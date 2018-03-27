Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ерохин: исполнительское мастерство французов сыграло главную роль в игре с россиянами

Спорт
27 марта, 21:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Полузащитник российской команды считает, что национальная сборная в матче с французами действовала лучше, чем в игре с бразильцами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки сборной России Александр Ерохин (слева), Антон Заболотный и Федор Смолов (справа)

Игроки сборной России Александр Ерохин (слева), Антон Заболотный и Федор Смолов (справа)

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Футболисты команды Франции проявили лучшее исполнительское мастерство, чем игроки сборной России, поэтому победили. Об этом журналистам заявил российский полузащитник Александр Ерохин.

Во вторник сборная России проиграла команде Франции со счетом 1:3. Товарищеский матч прошел на стадионе "Санкт-Петербург".

"Результат нас не удовлетворил, эмоции сегодня не положительные. Но думаю, сегодня команда действовала лучше, чем в прошлой игре. К сожалению, в некоторых моментах у французов исполнительское мастерство сыграло роль, а мы не забили свои моменты", - сказал Ерохин.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Во время последнего сбора перед турниром россияне сыграют против команд Австрии (30 мая, Инсбрук) и Турции (5 июня, стадион "Динамо").

Смотрите также

Антон Миранчук: матчи с бразильцами и французами показали минусы сборной РФ по футболу

Дешам опасался, что сборная России во втором тайме сравняет счет в матче с французами

Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
3
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама