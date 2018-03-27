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Дешам опасался, что сборная России во втором тайме сравняет счет в матче с французами

Спорт
27 марта, 21:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Встреча завершилась победой французской команды со счетом 3:1

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Дидье Дешам

Дидье Дешам

© EPA/UEFA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам по ходу товарищеского матча с командой России опасался, что соперник во втором тайме сможет сравнять счет. Такое мнение он высказал журналистам.

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Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

Во вторник в Санкт-Петербурге сборная Франции обыграла команду России со счетом 3:1. Во втором тайме при счете 2:0 хозяева отквитали один мяч. В предыдущей игре 23 марта французы в матче с колумбийцами проиграли со счетом 2:3, ведя 2:0.

"Если честно, когда Россия забила гол и счет стал 2:1, появился страх, что сценарий пятницы повторится. Я не испугался, но в футболе иногда что-то повторяется, - сказал Дешам. - Для команды соперника этот гол стал воодушевляющим моментом, но особой опасности мы не почувствовали".

Автором единственного гола у россиян стал Федор Смолов. "На самом деле это очень хороший игрок, очень качественный. Он может играть опасно", - отметил Дешам.

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