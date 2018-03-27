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Американский гроссмейстер Каруана стал победителем турнира претендентов

Спорт
27 марта, 22:17 дата обновления: 27 марта, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В ноябре в Лондоне Фабиано Каруана сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону

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Фабиано Каруана

Фабиано Каруана

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

ТАСС, 27 марта. Американский шахматист Фабиано Каруана стал победителем турнира претендентов в Берлине. Таким образом, Каруана сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится в ноябре в Лондоне.

В заключительном туре Каруана черными фигурами победил россиянина Александра Грищука. На турнире претендентов 25-летний Каруана одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение, уступив российскому гроссмейстеру Сергею Карякину.

Другие партии 14-го тура завершились вничью: Карякин - Дин Лижэнь (Китай), Левон Аронян (Армения) - Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).

В турнирной таблице Каруана набрал 9 очков. Второе место занял Мамедьяров, опередивший по дополнительным показателям Карякина (оба - по 8 очков). Далее расположились Дин Лижэнь (7,5), Грищук, Крамник (оба - по 6,5), Со (6) и Аронян (4,5).

Каруана впервые в карьере примет участие в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Он стал первым американцем за 22 года, который сыграет в подобной встрече под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). В предыдущий раз представитель США играл в матче за мировую корону в 1996 году, когда американец Гата Камский уступил россиянину Анатолию Карпову (7,5:10,5) в матче в Элисте.

На турнире претендентов в 2016 году Каруана занял второе место, набрав 7,5 балла. Он уступил Карякину, победившему в турнире, один балл. На данный момент в рейтинге FIDE Каруана занимает восьмое место, набрав 2784 очка.

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