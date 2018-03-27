Сборная Египта проиграла команде Греции в товарищеском матче

ТАСС, 27 марта. Сборная Египта потерпела поражение от команды Греции со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в швейцарском Цюрихе.

Мяч на 29-й минуте забил Николаос Карелис. В матче не принял участие нападающий "Ливерпуля" и лучший бомбардир чемпионата Англии нынешнего сезона Мохамед Салах.

Сборная Египта будет соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира, их встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Также в группе A выступят сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Сборная Греции не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Следующий товарищеский матч египтяне проведут 26 мая против сборной Кувейта, 6 июня африканская команда встретится с бельгийцами.

В параллельных матчах сборная Сенегала сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины - 0:0, сборная Дании с тем же счетом сыграла с командой Чили, сборная Туниса оказалась сильнее команды Коста-Рики - 1:0. Сенегальцы, датчане, тунисцы и костариканцы также сыграют на чемпионате мира в России.