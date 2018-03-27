Сборная Бразилии обыграла команду Германии в товарищеском матче

ТАСС, 27 марта. Сборная Бразилии одержала победу над командой Германии со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Берлине.

Мяч на 37-й минуте забил Габриэл Жезус.

Команды сыграли очный матч впервые с чемпионата мира 2014 года. Тогда в полуфинале немцы разгромили бразильцев, которые были хозяевами турнира, со счетом 7:1. В предыдущий раз сборная Бразилии побеждала команду Германии в 2005 году, в полуфинальном матче Кубка конфедераций - 3:2.

Перед чемпионатом мира сборные Германии и Бразилии проведут еще по два товарищеских матча. Немцы 2 июня встретятся с австрийцами, 8 июня - с командой Саудовской Аравии. Бразильцы 3 июня сыграют с хорватами, 10 июня - с австрийцами.

На чемпионате мира сборная Германии сыграет в группе F с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции, сборная Бразилии - в группе E с командами Коста-Рики, Швейцарии и Сербии.