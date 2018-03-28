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Сборная Хорватии победила команду Мексики в товарищеском матче благодаря голу Ракитича

Спорт
28 марта, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Полузащитник испанской "Барселоны" забил единственный мяч на 62-й минуте с пенальти

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Иван Ракитич

Иван Ракитич

© EPA/Alejandro Garcia

ТАСС, 28 марта. Команда Хорватии одержала победу над сборной Мексики со счетом 1:0 в товарищеском футбольном матче. Встреча прошла в США.

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил 30-летний полузащитник испанской "Барселоны" Иван Ракитич.

На чемпионате мира 2018 года хорваты сыграют в группе D с аргентинцами, исландцами и нигерийцами. Команда Мексики встретится в квартете F со сборными Германии, Швеции и Южной Кореи.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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