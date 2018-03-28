Сборная Хорватии победила команду Мексики в товарищеском матче благодаря голу Ракитича

ТАСС, 28 марта. Команда Хорватии одержала победу над сборной Мексики со счетом 1:0 в товарищеском футбольном матче. Встреча прошла в США.

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил 30-летний полузащитник испанской "Барселоны" Иван Ракитич.

На чемпионате мира 2018 года хорваты сыграют в группе D с аргентинцами, исландцами и нигерийцами. Команда Мексики встретится в квартете F со сборными Германии, Швеции и Южной Кореи.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.