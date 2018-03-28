Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Куратору осужденного экс-врача сборной США по гимнастике предъявили обвинения

Спорт
28 марта, 8:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Ранее как минимум четыре женщины пожаловались на неподобающие действия экс-декана одного из колледжей Университета штата Мичиган Уильяма Стрампела

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Обвинения в домогательствах предъявлены в США бывшему декану одного из колледжей Университета штата Мичиган, который являлся куратором экс-врача американской женской сборной по гимнастике Ларри Нассара, приговоренного ранее к тюремному сроку.

Власти задержали 70-летнего Уильяма Стрампела в понедельник и поместили его под стражу, не сообщая, что именно ему инкриминируется. Дирекция университета ранее объявила о решении уволить Стрампела за неподобающее поведение.

Во вторник прокуратура штата предъявила экс-декану обвинения в сексуальных домогательствах. Как заявили в ведомстве, как минимум четыре женщины, включая студенток университета, пожаловались на неподобающие действия Стрампела. Представители следствия также заявляют, что на компьютере бывшего декана были обнаружены интимные фотографии его студенток.

Стрампел долгие годы возглавлял колледж остеопатической медицины, в котором Нассар практиковал до своего ареста. Стрампел являлся куратором и наставником осужденного за домогательства Нассара. По информации американских СМИ, в 2016 году Стрампел имел неосторожность в присутствии студентов выразить мнение, что Нассара не следовало увольнять, так как его обвинительницы якобы не заслуживают доверия.

Нассар в период с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

В январе этого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин. При этом показания против него дали в общей сложности 156 женщин. В прошлом году бывший врач уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации гимнастики США. Свою должность также покинул глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
2
МЧС положительно оценивает работу пожарных и спасателей при тушении пожара в ТЦ в Кемерове
3
СМИ: назван самый дешевый город для отдыха в Европе
4
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама