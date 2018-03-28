Куратору осужденного экс-врача сборной США по гимнастике предъявили обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Обвинения в домогательствах предъявлены в США бывшему декану одного из колледжей Университета штата Мичиган, который являлся куратором экс-врача американской женской сборной по гимнастике Ларри Нассара, приговоренного ранее к тюремному сроку.

Власти задержали 70-летнего Уильяма Стрампела в понедельник и поместили его под стражу, не сообщая, что именно ему инкриминируется. Дирекция университета ранее объявила о решении уволить Стрампела за неподобающее поведение.

Во вторник прокуратура штата предъявила экс-декану обвинения в сексуальных домогательствах. Как заявили в ведомстве, как минимум четыре женщины, включая студенток университета, пожаловались на неподобающие действия Стрампела. Представители следствия также заявляют, что на компьютере бывшего декана были обнаружены интимные фотографии его студенток.

Стрампел долгие годы возглавлял колледж остеопатической медицины, в котором Нассар практиковал до своего ареста. Стрампел являлся куратором и наставником осужденного за домогательства Нассара. По информации американских СМИ, в 2016 году Стрампел имел неосторожность в присутствии студентов выразить мнение, что Нассара не следовало увольнять, так как его обвинительницы якобы не заслуживают доверия.

Нассар в период с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

В январе этого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин. При этом показания против него дали в общей сложности 156 женщин. В прошлом году бывший врач уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации гимнастики США. Свою должность также покинул глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.