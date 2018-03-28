Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира WTA в Майами в парном разряде

ТАСС, 28 марта. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами в парном разряде (призовой фонд - $8,9 млн).

В четвертьфинале россиянки обыграли украинку Людмилу Киченок и россиянку Аллу Кудрявцеву со счетом 6:2, 6:4.

В полуфинале Макарова и Веснина, посеянные на турнире под первым номером, сыграют с победителем матча Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевеге (США) - Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).

Действующими победителями турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань.