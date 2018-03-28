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"Рейнджерс" впервые за семь сезонов не вышел в плей-офф НХЛ

Спорт
28 марта, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Команде из Нью-Йорка осталось провести шесть игр до окончания регулярного чемпионата

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ТАСС, 28 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" впервые с 2010 года не примет участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

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После победы "Нью-Джерси" над "Каролиной" (4:3) хоккеисты "Рейнджерс" лишились шансов на попадание в плей-офф. Команде из Нью-Йорка осталось провести шесть игр до окончания регулярного чемпионата, отрыв от "Нью-Джерси", занимающего вторую позицию wild card, которая дает право на участие в плей-офф, составляет 14 очков. За победу в матче НХЛ начисляется два очка.

В розыгрыше Кубка Стэнли принимают участие по три первых команды каждого дивизиона и по две лучшие из оставшихся в каждой конференции (обладатели wild card).

"Рейнджерс" становились обладателями Кубка Стэнли четырежды в своей истории, последний раз - в 1994 году.

За команду из "Нью-Йорка" выступают российские хоккеисты Павел Бучневич и Владислав Наместников. Таким образом, они получат возможность сыграть на чемпионате мира в Дании, который пройдет с 4 по 20 мая.

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