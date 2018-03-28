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КХЛ утвердила старт следующего сезона с 1 сентября 2018 года

Спорт
28 марта, 11:51 дата обновления: 28 марта, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Совет директоров также утвердил три паузы по пять дней на матчи Еврохоккейтура в сезоне-2018/19

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил дату начала сезона-2018/19, регулярный чемпионат стартует 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заседание совета директоров проходит в среду в Москве.

Впервые с 2014 года сезон КХЛ стартует в сентябре. Сообщается, что каждая команда в сезоне-2018/19 проведет не менее 60 матчей. "Планируется проводить больше игр между принципиальными соперниками внутри дивизионов и конференций", - говорится в сообщении лиги. Полный календарь следующего сезона лига планирует опубликовать до 15 июня 2018 года.

Кроме того, для увеличения прямых телетрансляций в первом раунде плей-офф в один день будут играть две пары Западной и две пары Восточной конференции, а на следующий день - другие пары. Матчи будут проходить через день.

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Первая встреча сезона-2017/18 состоялась 21 августа 2017 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона все команды провели по 56 матчей, а сезон прерывался на месяц из-за подготовки и участия сборной России в Олимпийских играх.

Совет директоров также утвердил три паузы по пять дней на матчи Еврохоккейтура в сезоне-2018/19.

Запад против Востока

КХЛ рассматривает вариант проведения перекрестных серий в третьем раунде плей-офф. Если эта схема будет утверждена, то в полуфинале Кубка Гагарина будут играть между собой команды из Восточной и Западной конференций. Это означает, что в финале смогут встретится клубы из одной конференции.

Сейчас в плей-офф выходят по восемь команд из каждой конференции. В первом раунде лидер конференции по итогам регулярного чемпионата играет с командой, занявшей восьмое место в этой же конференции, второй клуб - с седьмым, третий - с шестым, четвертый - с пятым. До финала Кубка Гагарина команды из Восточной и Западной конференций не пересекаются.

Единственным сезоном, когда не было разделения на две конференции, был первый год (2009) существования КХЛ. Тогда победителем стал казанский "Ак Барс".

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