МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил создание комитета по контролю за финансовой деятельностью клубов лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Заседание совета директоров проходит в среду в Москве.

"Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов, - говорится в сообщении. - Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости. До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов".

Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, который основывается не только на спортивных результатах клубов, но и на их финансовых показателях. На основании этого рейтинга совет директоров принял решение исключить из лиги тольяттинскую "Ладу" и ханты-мансийскую "Югру".

Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала Комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов КХЛ. Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости. — КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.