ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку

ТАСС, 28 марта. Ханты-мансийская "Югра" после исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поблагодарила болельщиков за поддержку.
"Спасибо всем неравнодушным, кто нас поддерживал!" - написано в аккаунте клуба в Twitter.
В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Югры" и тольяттинской "Лады" из состава участников лиги.
"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и выходила в плей-офф в первых двух своих сезонах. В регулярном чемпионате-2017/18 она заняла предпоследнее место в Восточной конференции.
В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".
Всё, game over ☠️Спасибо всем неравнодушным, кто нас поддерживал! https://t.co/7PTA2rltuJ— HC Ugra (@ugrahc) 28 марта 2018 г.