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ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку

Спорт
28 марта, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Югры" и тольяттинской "Лады" из состава участников лиги

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Ханты-мансийская "Югра" после исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поблагодарила болельщиков за поддержку.

"Спасибо всем неравнодушным, кто нас поддерживал!" - написано в аккаунте клуба в Twitter.

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Югры" и тольяттинской "Лады" из состава участников лиги.

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и выходила в плей-офф в первых двух своих сезонах. В регулярном чемпионате-2017/18 она заняла предпоследнее место в Восточной конференции.

В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".

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