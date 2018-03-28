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Эксперт: исключение "Югры" из КХЛ может негативно сказаться на работе школы клуба

Спорт
28 марта, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В среду совет директоров лиги объявил о том, что ханты-мансийский клуб и "Лада" не выступят в чемпионате лиги со следующего сезона

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Хоккеисты "Югры"

Хоккеисты "Югры"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Исключение "Югры" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может в дальнейшем отрицательно сказаться на работе самого клуба и его школы. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Сергей Шепелев.

В среду совет директоров лиги объявил о том, что ханты-мансийский клуб и тольяттинаская "Лада" не выступят в чемпионате лиги со следующего сезона. Клубы стали худшими в спортивно-экономическом рейтинге КХЛ.

"Думаю, уход команды из КХЛ наверняка отрицательно скажется на школе. Возьмите новокузнецкий "Металлург", который и в ВХЛ (Высшая хоккейная лига) сейчас никакой, и что там в школе. Да, она продолжит работать, но лучших игроков будут забирать - это всегда так было и будет", - сказал Шепелев.

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Специалист отметил, что в последнее время молодежь "Югры" показывает хороший хоккей. "В Молодежной хоккейной лиге команда прилично выступила ("Мамонты Югры" дошли до 1/4 финала - прим. ТАСС). Оттуда человек семь-восемь являются кандидатами в юношеские и молодежную сборные, они перспективные", - отметил Шепелев.

"Жалко наши российские клубы. У нас есть другие команды, которые не очень хорошо выступают в лиге: мало народу ходит на матчи "Слована", рижского "Динамо". У нас и так мало вырастает хороших игроков, которых для команд КХЛ не хватает", - добавил он.

В последний раз "Югра" выходила в плей-офф в 2012 году именно под руководством Шепелева. В прошлом году решением совета директоров из лиги были исключены новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".

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