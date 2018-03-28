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Курри уверен в прогрессе Толванена в НХЛ

Спорт
28 марта, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Финский хоккеист задрафтован клубом НХЛ "Нэшвилл" и в среду должен вылететь в США

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Эли Толванен

Эли Толванен

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли и генеральный менеджер финского "Йокерита" Яри Курри уверен в профессиональном росте 18-летнего финского хоккеиста Эли Толванена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

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Толванен расторг контракт с "Йокеритом" 26 марта. Он задрафтован клубом НХЛ "Нэшвилл" и, как сообщалось ранее в среду, должен вылететь в США.

"Сейчас у него будет возможность выступать в НХЛ. Он будет еще расти и в будущем играть за главную сборную на чемпионатах мира и Олимпиадах", - уверен Курри.

"Никто мне не верил, когда я в прошлом июле говорил, что Толванен готов играть в КХЛ. Он очень быстро доказал обратное, забросив в первой же игре три шайбы. Я видел его уровень на молодежных турнирах, на чемпионате мира и верил в него. Мы очень рады, что он играл за нашу команду", - добавил он.

В 49 матчах регулярного чемпионата Толванен набрал 36 очков (19 заброшенных шайб + 17 результативных передач), в 11 матчах розыгрыша Кубка Гагарина - 7 (6+1) баллов.

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