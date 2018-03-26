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Хоккеист Толванен расторг контракт с "Йокеритом"

Спорт
26 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Ранее финские СМИ сообщали, что 18-летний игрок подписал контракт новичка с "Нэшвиллом" и в предстоящем сезоне будет выступать в НХЛ

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Эли Толванен (слева)

Эли Толванен (слева)

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 26 марта. Нападающий Эли Толванен расторг контракт с финским хоккейным клубом "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что 18-летний игрок вылетит в Северную Америку в среду 28 марта.

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет-трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, он забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, сделав также 18 передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Ранее финские СМИ сообщали, что 18-летний игрок подписал контракт новичка с "Нэшвиллом" и в предстоящем сезоне будет выступать в НХЛ. Позднее Толванен в интервью финской газете Iltalehti опроверг информацию о подписании соглашения с североамериканским клубом.

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