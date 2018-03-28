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Минспорт подведет итоги выступления саночников в олимпийском сезоне 11 апреля

Спорт
28 марта, 15:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На Олимпиаде-2018 российские саночники, выступавшие без лидера женской команды Татьяны Ивановой, не сумели завоевать ни одной награды

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Роман Репилов

Роман Репилов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 11 апреля обсудит результаты выступления российских саночников в олимпийском сезоне. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская.

"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты наших саночников, состоится 11 апреля", - сообщила Веланская.

На Олимпиаде-2018 российские саночники, выступавшие без лидера женской команды Татьяны Ивановой, не сумели завоевать ни одной награды. В конце января на чемпионате Европы в латвийской Сигулде сборная России заняла первое место в медальном зачете. В активе россиян - три золотых и одна бронзовая награды. В личных дисциплинах золото выиграли Иванова и Семен Павличенко, бронзу завоевал Роман Репилов. Россиянам (Ивановой, Павличенко, Александру Денисьеву/Владиславу Антонову) не было равных и в командной гонке. Второе место тогда заняла команда Германии (1-3-1), третьими стали представители Латвии (0-1-1).

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