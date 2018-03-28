Минспорт Самарской области разочарован исключением "Лады" из состава участников КХЛ

ТАСС, 28 марта. Министерство спорта Самарской области разочаровано решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не включать тольяттинскую "Ладу" в состав участников лиги в следующем сезоне. Об этом сообщается в Twitter Минспорта Самарской области.

"Лада", а также "Югра" из Ханты-Мансийска были исключены из КХЛ решением совета директоров, о котором было объявлено в среду. Оба клуба находились на последних местах спортивно-экономического рейтинга лиги.

"Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК "Лада" в число участников чемпионата в следующем сезоне. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса. В лигу предоставлялись гарантии финансирования "Лады", необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объема спонсорских средств", - говорится в сообщении.

"Лада" и "Югра" по итогам регулярного чемпионата заняли предпоследнее и последнее место соответственно в Восточной конференции. После исключения двух клубов в следующем сезоне чемпионата КХЛ примут участие 25 команд. В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".

Крайне разочарованы решением Совета директоров КХЛ не включать ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса. — МинСпорт СО (@minsport63) 28 марта 2018 г.