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Российский биатлонист Шипулин пропустит индивидуальную гонку на чемпионате России

Спорт
28 марта, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В заявке на индивидуальную гонку присутствуют Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и другие

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Россиянин Антон Шипулин не выступит в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России по биатлону, который пройдет в Ханты-Мансийске с 29 марта по 4 апреля. Стартовый лист гонки опубликован на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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Ранее сообщалось, что Шипулин планирует выступить в спринте (31 марта) и гонке преследования (1 апреля). В сезоне-2017/18 на этапах Кубка мира спортсмен стал победителем спринта в финском Контиолахти, а также пять раз завоевывал бронзу. По ходу двух заключительных этапов 30-летний биатлонист сетовал на плохое функциональное состояние, которое не позволяло ему бороться за высокие места. В общем зачете Кубка мира Шипулин занял третье место.

Индивидуальная гонка у мужчин пройдет 29 марта. Также в программу чемпионата России в Ханты-Мансийске включены спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.

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