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IWF одобрила планы проведения образовательного семинара в Москве по вопросам допинга

Спорт
28 марта, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В семинаре примут участие представители федераций, членство которых было приостановлено в IWF

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) одобрил планы проведения образовательного семинара в Москве в июне при поддержке Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В семинаре примут участие представители федераций, членство которых было приостановлено в IWF.

"IWF сделает все возможное, чтобы защитить чистых спортсменов, и я очень доволен тем, как исполнительный совет был вовлечен в эту важную работу. В течение последних нескольких лет IWF радикально улучшила способ решения исторической проблемы допинга, который в основном касался ограниченного числа стран, где существовала более развитая культура допинга", - сказал президент IWF Тамас Аджан на заседании исполнительного совета.

В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

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