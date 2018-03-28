Мамиашвили: Федерация борьбы США сделала все возможное для участия россиян в Кубке мира

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Федерация борьбы США сделала все от себя зависящее для того, чтобы сборная России по вольной борьбе смогла принять участие в Кубке мира, который пройдет в городе Айова-Сити. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз. Позднее начальник отдела вольной борьбы ФСБР, старший тренер команды Валерий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.

"Американская федерация пыталась сделать все возможное, чтобы посостязаться с сильной командой России, - сказал Мамиашвили. - Это очень важный турнир, тут и формируется командный дух, ответственность друг за друга. Тренеры делали ставку на это соревнование. Все, кто проходят через такие турниры, получают опыт на перспективу".

Также глава ФСБР отметил, что считает действия американской стороны проявлением слабости. "Они, оказывается, даже слабее, чем мы о них думали, это не должно быть так, - сказал Мамиашвили. - Это сильной позицией не назовешь, я не представляю, чтобы МИД РФ встал бы в такую позицию, это исключено. На Мемориал Ярыгина с удовольствием приезжает команда США, и в этом году ребята отборолись, Кайл Снайдер стал лучшим борцом турнира".

По словам Фельдшерова, на Кубке мира Россию должны были представить 18 человек: 14 спортсменов и четыре тренера. "Все спортсмены оплатили консульский сбор в размере 10 тысяч, плюс тренеры, которые заплатили такие же деньги. Этот сбор, как мы понимаем, нам не возвращается, всего было 14 спортсменов, плюс четыре личных тренера", - рассказал начальник отдела вольной борьбы ФСБР.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля. Полный состав сборной России на турнир не назывался, однако пресс-служба ФСБР сообщала, что национальную команду на Кубке мира должен был возглавить Сослан Рамонов.