"Химки" сыграют с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

ХИМКИ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Химки" сыграет в четверг с турецким "Фенербахче" в матче 29-го тура Евролиги. Поражение от действующего чемпиона турнира лишит подмосковный клуб возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала.

"Химки" впервые в истории вышли в четвертьфинал Евролиги, однако решить задачу попасть в четверку лучших команд по итогам 30 туров предварительной стадии подопечным Георгиоса Барцокаса будет непросто. На прошлой неделе "Химки" проиграли в Евролиге другому российскому клубу - ЦСКА (73:90), причем армейцы к тому времени досрочно гарантировали себе первое место и лишились турнирной мотивации.

"Фенербахче" оспаривает с греческим клубом "Олимпиакос" второе место, одержав 20 побед. 19 побед у "Олимпиакоса", по 17 побед одержали испанский "Реал" и греческий "Панатинаикос", 16 побед в 28 матчах у "Химок" и литовского "Жальгириса". Все эти команды уже гарантировали себе место в четвертьфинале Евролиги.

"Химкам" сохранить шансы на четвертое место могут лишь две победы на финише регулярного сезона - над "Фенербахче" и испанской "Барселоной" 5 апреля. Хотя бы одно поражение вынудит "Химки" сыграть в четвертьфинале с одним из главных фаворитов - ЦСКА, "Фенербахче" или "Олимпиакосом", причем первые два матча серии до трех побед пройдут на площадке соперника.

В Стамбуле команды встречались в конце ноября, хозяева победили "Химки" со счетом 71:67.

Обрадович против Барцокаса

Турецкий клуб в прошлом сезоне впервые победил в Евролиге - под руководством сербского специалиста Желько Обрадовича, который выиграл главный баскетбольный еврокубок девять раз - с пятью различными клубами. Большую часть трофеев Обрадович завоевал с "Панатинаикосом", которым руководил с 1999 по 2012 год, когда в чемпионате Греции работал и Барцокас - со скромными "Олимпией" из Лариссы, "Марусси" и "Паниониосом".

В 2012 году, когда Обрадович уже покинул Грецию, Барцокас перебрался в "Олимпиакос", с которым выиграл Евролигу.

Несмотря на успехи в Евролиге, "Химки" продолжают не лучшим образом выступать в Единой лиге ВТБ. В понедельник "Химки" потерпели уже девятое поражение в 18 матчах, на своей площадке уступив УНИКСу - 80:83.

"Химки" сыграют с "Фенербахче" на подмосковной "Арене- Мытищи", начало - 18:45 мск. Столь раннее начало встречи связано с тем, что в 20:45 в четверг в 29-м туре Евролиги играет другой турецкий клуб - "Анадолу Эфес", который принимает "Барселону".

Матчи 29-го тура пройдут 29 и 30 марта. В 22:00 мск в четверг испанская "Баскония" (15 побед) примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива (13) и в случае победы гарантирует себе участие в 1/4 финала. "Маккаби", чтобы опередить басков, необходимо побеждать в двух оставшихся матчах в Испании - в Витории и в гостях у "Валенсии", дождавшись поражения "Басконии" в заключительном туре в домашнем матче с аутсайдером - "Анадолу Эфес".

30 марта состоятся матчи, результаты которых имеют важное значение в распределении команд в первой восьмерке. Сербская "Црвена Звезда" принимает "Реал", "Жальгирис" - ЦСКА, а "Панатинаикос" - "Валенсию", тогда как "Олимпиакос" сыграет в гостях с испанской "Уникахой".