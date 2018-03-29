Федерация борьбы США надеется, что россияне примут участие в Кубке мира в Айова-Сити

ВАШИНГТОН, 29 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Федерация борьбы США рассчитывает, что российские спортсмены все же смогут принять участие в Кубке мира в Айова-Сити в начале следующего месяца. Об этом сообщил в среду в беседе с корр. ТАСС директор по коммуникациям Федерации борьбы США Гэри Эбботт.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг обращения за американскими въездными визами со стороны сборной России по вольной борьбе, собиравшейся принять участие в Кубке мира в Айова-Сити 7-8 апреля. "На данном этапе мы не получили уведомления ни от Федерации спортивной борьбы России, ни от Объединенного мира борьбы - нашей международной федерации борьбы - по поводу того, что Россия не примет участия [в Кубке мира в Айова-Сити]. Мы все еще рассчитываем принять российскую команду и, безусловно, с нетерпением ждем ее участия в турнире", - сказал Эбботт.

"Комментировать это (то есть срыв планов приезда российской сборной - прим. ТАСС) мы не можем, поскольку у нас такой информации на данном этапе нет. Федерация борьбы США как организация, принимающая нынешнее состязание, ожидает, что Россия будет присутствовать. Если у нас появится другая информация [на этот счет] либо от нашей международной федерации, либо от самой Федерации спортивной борьбы России, то это будет другая история. У нас не будет комментариев по поводу того, что они не приезжают, пока нам не станет известно, что ситуация в этом и заключается", - отметил американский спортивный функционер.

При этом он предупредил, что Федерация борьбы США не обязательно обнародует свою реакцию на вероятное отсутствие россиян на предстоящем Кубке мира после полного прояснения ситуации. "На том этапе у нас будет комментарий или не будет его относительно [решений] нашего правительства [по данному делу]. В этом, вообще-то, наша роль не заключается", - заявил Эбботт.

"История спортивной борьбы между Соединенными Штатами и Россией чрезвычайно богатая. Речь явно идет о двух сильнейших в плане спортивной борьбы странах. И мы на ежегодной основе состязаемся с ними и всякий раз с нетерпением ждем таких соревнований", - добавил в заключение Эбботт.

В свою очередь президент Федерации борьбы США Брюс Баумгартнер уточнил в краткой беседе с корр. ТАСС, что он лично не располагает всеми данными, касающимися подготовки к проведению Кубка мира. "Обновленной информации по состоянию на сегодняшний день у меня нет. Поэтому я действительно не считаю, что в состоянии давать комментарии. Я действительно не владею всеми деталями, откровенно говоря, о части происходящего я узнал от вас", - сказал Баумгартнер, который является олимпийским чемпионом Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году и в Барселоне в 1992 году (по вольной борьбе в категории до 130 кг), а также многократным чемпионом мира.

Реакция американских властей

В Госдепартаменте США ограничились шаблонным комментарием, который дается обычно на вопросы о том, почему кому-то не выдали американскую въездную визу или аннулировали уже предоставленную. "Визовая информация является конфиденциальной в соответствии с пунктом 222 (раздел Ф) Закона об иммиграции и гражданстве. Следовательно, мы не можем предоставлять комментарии относительно деталей индивидуальных визовых дел", - сказал корр. ТАСС представитель внешнеполитического ведомства США.

Вопросы о том, зачем вообще нужно проводить собеседования со спортсменами мирового уровня, которые едут на международные соревнования, вернут ли российской команде консульский сбор, составляющий, судя по всему, десятки тысяч долларов, остались без ответа.

Позиция правительства России

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила "крайнее возмущение", указав на "отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира с 7 по 8 апреля в городе Айова- Сити". "Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала", - отметила Захарова.

"Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", - заявила представитель МИД России.

По ее словам, невыдача виз российским спортсменам - "это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования". "Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц. Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно", - подчеркнула Захарова.