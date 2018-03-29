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Болельщики ЧМ-2018 смогут заказать бесплатные билеты на поезд по телефону

Спорт
29 марта, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

До недавнего времени бронирование было возможно только по интернету, на сайте транспортной дирекции ЧМ-2018

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ТАСС, 29 марта. Операторы колл-центра транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года начали помогать болельщикам с оформлением бесплатных железнодорожных билетов на дополнительные поезда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До недавнего времени бронирование бесплатных билетов на поезда было возможно только по интернету, на сайте транспортной дирекции ЧМ-2018.

"Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матч ЧМ-2018 в том городе, куда бронируется билет на поезд, и оформить паспорт болельщика. Во время чемпионата на каждом из 19 железнодорожных вокзалов в 11 городах проведения мундиаля начнут работать кассы, где также можно будет оформить бесплатный билет на проезд. Но динамика бронирования мест в поездах высокая, поэтому мы не рекомендуем откладывать до последнего момента, также настоятельно просим всех болельщиков, кто забронировал место в бесплатном поезде, но по какой-то причине отменит поездку, аннулировать бронь и посадочный купон. Таким образом, данное место снова будет представлено в системе и у других болельщиков появится возможность забронировать это место", - отметили в пресс- службе транспортной дирекции чемпионата мира.

Сотрудники транспортной дирекции консультируют на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатных поездах, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставления права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных. Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями.

Мировое первенство по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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