Президент МОК Бах направился в Пхеньян

ТАСС, 29 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в четверг направился в Пхеньян, чтобы обсудить с властями КНДР различные проблемные вопросы в области спорта. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В четверг вместе с несколькими представителями МОК Бах вылетел в Пхеньян из Пекина. На данный момент неизвестно, встретится ли Бах с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита.

Ранее Бах заявлял, что намерен содействовать продвижению участия сборной КНДР в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. На Игры-2018 в Пхёнчхане МОК выделил дополнительные квоты для спортсменов из КНДР, чтобы они смогли принять участие в Олимпиаде.

В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации северокорейских чиновников и артистов на зимние Игры в Пхёнчхане, затем МОК согласовал участие в них спортсменов из КНДР. В состав делегации КНДР вошла родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня "Ариран". Она заняла последнее место в женском хоккейном турнире.