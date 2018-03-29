Российский легкоатлет Шубенков вошел в заявку этапа Бриллиантовой лиги в Юджине

ТАСС, 29 марта. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков вошел в число участников третьего этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Помимо Шубенкова, который из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из состава членов Международной федерации легкой атлетики (IAAF) будет выступать на турнире в статусе нейтрального спортсмена, в состав участников в беге на 110 метров с барьерами вошли Овен Меррит, Девон Аллен (оба - США), Арис Маклеод, Роналд Леви (оба - Ямайка), Орландо Ортега (Испания), Димитри Баску (Франция) и Эндрю Поцци (Великобритания). Этап в Юджине пройдет 26 мая.

В активе Шубенкова серебро (2017) и бронза (2013) чемпионатов мира, а также две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014). 27-летний Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами.

Бриллиантовая лига в 2018 году пройдет в девятый раз и будет состоять из 14 этапов, которые состоятся в Дохе (4 мая), Шанхае (12 мая), Юджине (26 мая), Риме (31 мая), Осло (7 июня), Стокгольме (10 июня), Париже (30 июня), Лозанне (5 июля), Рабате (13 июля), Монако (20 июля), Лондоне (21-22 июля), британском Бирмингеме (18 августа), Цюрихе (30 августа) и Брюсселе (31 августа).

Бриллиантовая лига - престижнейшая серия коммерческих турниров, проводящаяся под эгидой IAAF с 2010 года. Спортсмен, набравший по итогам всех этапов серии наибольшее количество очков во всех дисциплинах, получает крупный призовой фонд.