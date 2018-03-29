Футболист "Зенита" Кузяев пропустит матч с "Уфой" из-за повреждения голеностопа

ТАСС, 29 марта. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев пропустит матч 24-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Кузяев получил травму 25 марта на тренировке сборной России. В связи с этим полузащитник национальной команды не смог сыграть в контрольных матчах против сборных Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

По результатам медицинского обследования у Кузяева диагностировано повреждение голеностопа. Он пропустит матч с "Уфой", но будет восстанавливаться по индивидуальной программе, чтобы сыграть с "Краснодаром".

Кузяев перешел в "Зенит" из грозненского "Ахмата" в июне 2017 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 30 матчей за санкт-петербургский клуб, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Матч между "Уфой" и "Зенитом" пройдет 1 апреля на стадионе "Нефтяник" в Уфе. Встреча начнется в 16:30 мск.