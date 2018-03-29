СМИ: Кидд и Нэш будут введены в Зал славы баскетбола

ТАСС, 29 марта. Джейсон Кидд и Стив Нэш будут введены в 2018 году в Зал славы баскетбола. Об этом сообщает ESPN.

Grant Hill, Jason Kidd and Steve Nash have been notified that each will be inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame's Class of 2018, sources tell ESPN. Formal announcement comes at Final Four weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2018

В него также войдут Грант Хилл и Морис Чикс. Официально весь список новых членов Зала славы будет объявлен 31 марта во время проведения "Финала четырех" Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Кидд выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1994 по 2013 год за клубы "Даллас", в составе которого стал чемпионом НБА в 2011 году, "Финикс", Нью- Джерси", "Нью-Йорк Никс". Он 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Разыгрывающий набирал в среднем 12,6 очка за матч, делал по 6,3 подбора и 8,7 передачи. Кид является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Нэш выступал в НБА с 1996 по 2015 год за "Финикс", "Даллас" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Нэш дважды признавался самым ценным игроком НБА и восемь раз принимал участие в Матчах звезд. Канадский разыгрывающий набирал в среднем 14,3 очка за матч, делал по 3 подбора и 8,5 передачи.

Зал славы имени Джеймса Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры и функционеры, внесшие весомый вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд (штат Массачусетс, США).