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Лакерник: время турниров фигуристов может сократиться за счет разминок или программ

Спорт
30 марта, 8:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

С нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд

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МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тенденция по сокращению времени турниров по фигурному катанию может быть реализована в случае уменьшения тайминга программ, разминок спортсменов или времени, которое тратят судьи на выставление оценок. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

С нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд, такое решение было принято на конгрессе организации в 2016 году.

"Есть тенденция сокращения времени чемпионатов. Инструментами могут быть сокращение по времени программ, судейства, разминок. Например, сейчас поднят вопрос, что 16 пар в произвольной программе - это маловато, ведь уровень катания благодаря работе ISU очень вырос. В результате на чемпионате мира мы добились того, что выступали 28 пар приличного уровня, а раз мы сами блокируем их выход из квалификации, то как нам их поощрять?", - рассказал Лакерник.

"Есть и еще одна дилемма: поступают предложения увеличить количество одиночников в произвольной программе с 24 человек до 30. Но в таком случае расписание будет настолько плотным, что станет совершенно неподвижным. Надо взвешивать все плюсы и минусы и решать, каким путем дальше идти", - добавил вице-президент ISU.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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