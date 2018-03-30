Лакерник: время турниров фигуристов может сократиться за счет разминок или программ

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тенденция по сокращению времени турниров по фигурному катанию может быть реализована в случае уменьшения тайминга программ, разминок спортсменов или времени, которое тратят судьи на выставление оценок. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

С нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд, такое решение было принято на конгрессе организации в 2016 году.

"Есть тенденция сокращения времени чемпионатов. Инструментами могут быть сокращение по времени программ, судейства, разминок. Например, сейчас поднят вопрос, что 16 пар в произвольной программе - это маловато, ведь уровень катания благодаря работе ISU очень вырос. В результате на чемпионате мира мы добились того, что выступали 28 пар приличного уровня, а раз мы сами блокируем их выход из квалификации, то как нам их поощрять?", - рассказал Лакерник.

"Есть и еще одна дилемма: поступают предложения увеличить количество одиночников в произвольной программе с 24 человек до 30. Но в таком случае расписание будет настолько плотным, что станет совершенно неподвижным. Надо взвешивать все плюсы и минусы и решать, каким путем дальше идти", - добавил вице-президент ISU.

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