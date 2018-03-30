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Футболист "Спартака" Джикия приступил к тренировкам после травмы

Спорт
30 марта, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В январе текущего года Джикия во время товарищеского матча на сборах получил разрыв крестообразных связок колена

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Георгий Джикия (справа)

Георгий Джикия (справа)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Георгий Джикия приступил к тренировкам на поле после травмы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

В январе текущего года Джикия во время товарищеского матча на сборах получил разрыв крестообразных связок колена, в результате чего рискует пропустить чемпионат мира в России.

"Первый день на поле. Два месяца позади. Начнем, а там посмотрим", - написал Джикия.

В нынешнем сезоне Джикия провел в составе "Спартака" 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. За сборную России защитник провел восемь игр.

Первый день на поле 2 месяца позади! Начнём, а там посмотрим...

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14)

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