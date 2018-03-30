Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления экзотического чая

Спорт
30 марта, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В памятке, в частности, сказано, что спортсменам запрещается курить кальян, употреблять экзотические чаи, применять наркотические средства, пользоваться средствами для сгонки веса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Логотип РФС

Логотип РФС

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Российский футбольный союз (РФС) напомнил футболистам о необходимости соблюдать антидопинговые правила. Об этом говорится в заявлении РФС в Twitter.

В сообщении РФС говорится, что за последние четыре года у российских футболистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Также в заявлении сказано, что "очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми", в связи с чем была опубликована памятка для спортсменов.

В памятке, в частности, сказано, что спортсменам запрещается курить кальян, употреблять экзотические чаи, применять наркотические средства, пользоваться средствами для сгонки веса.

Футболисты, согласно памятке, должны при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно- физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники, всегда напоминать врачам о возможности подвергнуться допинг-контролю, сообщать обо всех назначениях врачу команды, самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), помнить, что очень часто на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции, помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещенным для спортсмена, смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая, так как оно может содержать кленбутерол, помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий, помнить о списке проверенных Федеральным медико- биологическим агентством (ФМБА) лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре, регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте РУСАДА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Российский футбол Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Песков не считает цензурой свою просьбу не публиковать запись встречи со студентами ВШЭ
5
Предприятие Ростеха завершило госиспытания новейшего зенитного комплекса "Багульник"
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама