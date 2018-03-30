РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления экзотического чая

ТАСС, 30 марта. Российский футбольный союз (РФС) напомнил футболистам о необходимости соблюдать антидопинговые правила. Об этом говорится в заявлении РФС в Twitter.

В сообщении РФС говорится, что за последние четыре года у российских футболистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Также в заявлении сказано, что "очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми", в связи с чем была опубликована памятка для спортсменов.

— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещённые антидопинговым законодательством;

— помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

— не курить кальян; — РФС (@official_rfs) 30 марта 2018 г.

В памятке, в частности, сказано, что спортсменам запрещается курить кальян, употреблять экзотические чаи, применять наркотические средства, пользоваться средствами для сгонки веса.

Футболисты, согласно памятке, должны при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно- физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники, всегда напоминать врачам о возможности подвергнуться допинг-контролю, сообщать обо всех назначениях врачу команды, самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), помнить, что очень часто на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции, помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещенным для спортсмена, смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая, так как оно может содержать кленбутерол, помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий, помнить о списке проверенных Федеральным медико- биологическим агентством (ФМБА) лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре, регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте РУСАДА.

— смотреть сертификаты на все мясо, привезённое из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства; — РФС (@official_rfs) 30 марта 2018 г.