Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение Олимпийских игр 2026 года

ТАСС, 30 марта. Турецкий город Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом в Twitter сообщил депутат от провинции Эрзурум Мустафа Ылыджалы.

Ранее о намерении подать заявку на проведение Игр заявлял президент Турции Тайип Эрдоган.

"Я хотел бы выразить признательность президенту Тайипу Эрдогану и моему правительству за поддержку официальной заявки Эрзурума на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года", - написал Ылыджалы.

Эрзурум ранее принимал зимнюю Универсиаду 2011 года, а также зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2017 году.

Заявку на проведение Игр необходимо отправить в Международный олимпийский комитет (МОК) до 31 марта, в октябре МОК объявит официальных кандидатов на проведение ОИ-2026. Место проведения соревнований будет определено летом 2019 года. Среди возможных претендентов на проведение соревнований также называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия).