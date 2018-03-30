Зобнин тренируется в общей группе ФК "Спартак" накануне матча с "Тосно"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин проводит тренировку накануне матча с "Тосно" в общей группе. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

24-летний игрок получил травму колена во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3) 23 марта. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

Встреча 24-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Тосно" из Ленинградской области пройдет на "Открытие- Арене" в субботу, начало - в 19:00 мск.