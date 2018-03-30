Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поветкин хочет провести бой с британцем Джошуа, так как считает его лучшим боксером в мире

Спорт
30 марта, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

31 марта в Кардиффе россиянин проведет бой с Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Российский супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что бой с британским боксером Энтони Джошуа ему интересен не из-за чемпионских поясов британца, а потому что он является лучшим боксером мира. Об этом россиянин рассказал в интервью журналу The Ring.

Смотрите также

Поветкин заявил, что для него было бы честью провести бой против британца Джошуа

Поветкин проходит допинг-тестирование перед боем с Прайсом

Тайсон заявил, что Поветкину нужно провести бой против Уайлдера

Поветкин вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета, заняв четвертое место

31 марта в Кардиффе Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером. Вечер боксерских боев пройдет в столице Уэльса - Кардиффе. Поветкин стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA после того, как в декабре победил румына Кристиана Хаммера в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. По итогам взвешивания перед боем россиянин оказался легче Прайса на 14 кг, вес Поветкина составил 101,8 кг, Прайса - 115,8 кг.

"Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался, как вид спорта. Мне нравится в Великобритании, я дрался здесь на любительском уровне. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры", - заявил Поветкин.

"Прайс постарается вести бой на дистанции, в таком случае он сможет получить перевес, - оценил Поветкин своего соперника. - У него очень мощный удар с правой, но в последних боях Прайс не был в своей оптимальной форме, этот фактор может определить исход поединка. Мне нужно вести бой на ближней дистанции, чтобы он не смог воспользоваться своим преимуществом в длине рук. Важно будет не просто прямо идти на него, а грамотно перемещаться, правильно двигать корпусом и головой".

Вновь российский боксер акцентировал внимание на том, что его приоритетом в будущем является бой против Джошуа. "Бой с Джошуа - это моя цель. Не имеет значение какими чемпионскими поясами он будет владеть. Я хочу драться с лучшими, и думаю, что он - лучший", - добавил Поветкин.

Всего на счету россиянина 33 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 - нокаутом) и потерпел четыре поражения. В послужном списке Джошуа 20 побед (все - нокаутом) на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
2
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
3
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
4
"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов
5
Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"
6
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники