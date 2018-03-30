Поветкин хочет провести бой с британцем Джошуа, так как считает его лучшим боксером в мире

ТАСС, 30 марта. Российский супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что бой с британским боксером Энтони Джошуа ему интересен не из-за чемпионских поясов британца, а потому что он является лучшим боксером мира. Об этом россиянин рассказал в интервью журналу The Ring.

31 марта в Кардиффе Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером. Вечер боксерских боев пройдет в столице Уэльса - Кардиффе. Поветкин стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA после того, как в декабре победил румына Кристиана Хаммера в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. По итогам взвешивания перед боем россиянин оказался легче Прайса на 14 кг, вес Поветкина составил 101,8 кг, Прайса - 115,8 кг.

"Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался, как вид спорта. Мне нравится в Великобритании, я дрался здесь на любительском уровне. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры", - заявил Поветкин.

"Прайс постарается вести бой на дистанции, в таком случае он сможет получить перевес, - оценил Поветкин своего соперника. - У него очень мощный удар с правой, но в последних боях Прайс не был в своей оптимальной форме, этот фактор может определить исход поединка. Мне нужно вести бой на ближней дистанции, чтобы он не смог воспользоваться своим преимуществом в длине рук. Важно будет не просто прямо идти на него, а грамотно перемещаться, правильно двигать корпусом и головой".

Вновь российский боксер акцентировал внимание на том, что его приоритетом в будущем является бой против Джошуа. "Бой с Джошуа - это моя цель. Не имеет значение какими чемпионскими поясами он будет владеть. Я хочу драться с лучшими, и думаю, что он - лучший", - добавил Поветкин.

Всего на счету россиянина 33 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 - нокаутом) и потерпел четыре поражения. В послужном списке Джошуа 20 побед (все - нокаутом) на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.