Поветкин проведет поединок с Прайсом и в случае победы сохранит право на бой с Джошуа

ТАСС, 31 марта. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет поединок с британцем Дэвидом Прайсом. 12-раундовый бой за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA пройдет в столице Уэльса Кардиффе.

Поветкин в прошлом году был полностью оправдан за нарушение антидопинговых правил. Сначала у него сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, а затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.

Все престижные организации вернули Поветкина в свои рейтинги, последней стал WBC, в ноябре объявивший, что с 6 декабря завершает бессрочную дисквалификацию и разрешает спортсмену боксировать в поединках под своей эгидой. Поветкин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, а затем - у румына Кристиана Хаммера, также по очкам единогласным решением судей.

Благодаря последней победе Поветкин завоевал звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Энтони Джошуа. Британец, который владеет также поясом чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), в рамках этого же вечера проведет бой с новозеландцем Джозефом Паркером, обладателем титула WBO. Поветкин может встретиться с победителем этого поединка и на кону боя уже будут три из четырех престижных поясов чемпиона мира.

Незадолго до боя президент WBA Джилберто Мендоса подтвердил, что в случае побед Джошуа и Поветкина организация приложит все усилия для того, чтобы свести боксеров в следующем поединке.

Хрупкий подбородок

Прайс является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в супертяжелом весе, и ему прочили блестящую карьеру в профессионалах. Поначалу он подавал неплохие надежды и одержал 15 побед подряд, только два поединка не сумев завершив досрочно. Однако затем британец неожиданно проиграл американскому ветерану Тони Томпсону - нокаутом во втором раунде, а затем не сумел взять реванш, также проиграв досрочно в повторном поединке - в пятом раунде.

И с тех пор его карьера покатилась под откос. Одержав победы над малоизвестными противниками, Прайс потерпел еще два поражения, и тоже досрочно - от турка Эркана Тепера и Хаммера, и многие в боксерском мире списали его со счетов.

Предстоящий поединок - очередной и, возможно, последний шанс Прайса перезапустить карьеру и напомнить о себе. Но шансов у него объективно немного. Дело в том, что Прайс очень слабо держит удар. Во всех значимых поединках он проиграл нокаутом и даже такому не сильно бьющему боксеру, как Хаммеру, у которого всего 56% досрочных побед.

Британец даже испытал определенные проблемы в последнем поединке против соперника с отрицательным послужным списком - поляка Камила Соколовского (4 победы, 11 поражений, 2 ничьи), выиграв у него только по очкам.

Бой может продлиться недолго

С одной стороны, Поветкин невыразительно провел два последних поединка. От него ждали только побед нокаутом, но он выиграл у Руденко и Хаммера по очкам, не сумев как следует взломать их оборону. С другой стороны, Поветкин умеет сильно бить и боксировать против высокорослых соперников (рост британца - 203 см), рвать дистанцию, проводить взрывные комбинации.

В таких условиях для британца единственным шансом может стать попытка пойти вперед с первых минут и самому нокаутировать противника. Таким образом, болельщики могут увидеть весьма зрелищный и скоротечный поединок.

В послужном списке 34-летнего Прайса - 22 победы (18 нокаутом), 4 поражения, 38-летнего Поветкина - 33 победы (23 нокаутом), 1 поражение.