В Ростове-на-Дону откроется Парк футбола чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира 2018 года откроется в субботу на Театральной площади в центральной части Ростова-на-Дону, его гостем станет бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

"31 марта на Театральной площади Ростова-на-Дону начнет свою работу Парк футбола ЧМ-2018. Почетным гостем парка станет экс-нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен. Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными", - говорится в сообщении. Парк будет работать каждый день с 12 до 20 часов по местному времени.

Автограф- и фото-сессии с Гудьонсеном пройдут 31 марта в 14:00, 16:00 и 18:00 мск, а также 1 апреля в 13:30 мск. 39-летний Гудьонсен выступал за голландский ПСВ, английские "Челси" и "Тоттенхэм", испанскую "Барселону", "Монако". С 1996 по 2016 год Гудьонсен провел 88 матчей за сборную Исландии, в которых забил 26 мячей. Он остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области отметили, что посетителей ждут мастер-классы, игры на открытом воздухе, а также аттракционы и мультимедийные викторины с призами. Каждый желающий сможет сделать фотографию с главным талисманом турнира - волком Забивакой. Парк чемпионата мира в Ростове-на-Дону находится в историческом и культурном центре города - на Театральной площади, ее украшает 72-метровая стела со скульптурой крылатой богини победы Ники. На площади также расположен ансамбль фонтанов и Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек. Там уже установили точки доступа к интернету.

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, сфотографироваться с официальным талисманом турнира волком Забивакой и пообщаться с легендами мирового футбола. Также фестивали пройдут в Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк будет находится на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе "Ростов-Арена", построенном специально к ЧМ-2018, пройдут пять матчей. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).