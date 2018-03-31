Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

ТАСС, 31 марта. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью-Орлеана" (107:102) установил рекорд лиги по количеству встреч подряд с 10 и более набранными очками.

В матче против "Нью-Орлеана" 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков. В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года в матче против "Милуоки". Предыдущее рекордное достижение принадлежало Майклу Джордану (с 1986 по 2001 год). Среди действующих игроков наибольшая серия у защитника "Хьюстона" Джеймса Хардена - 257.

Джеймс выступает за "Кливленд" с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за "Майами" (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

THE MOMENT!@cavs fans congratulate LeBron James on his double digit scoring record!#AllForOne pic.twitter.com/CeKZU2UFlc — NBA (@NBA) 31 марта 2018 г.