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Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

Спорт
31 марта, 5:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В матче против "Нью-Орлеана" Джеймс в 867-й раз подряд ушел с площадки с двузначным количеством очков

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Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© AP Photo/Phil Long

ТАСС, 31 марта. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью-Орлеана" (107:102) установил рекорд лиги по количеству встреч подряд с 10 и более набранными очками.

В матче против "Нью-Орлеана" 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков. В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года в матче против "Милуоки". Предыдущее рекордное достижение принадлежало Майклу Джордану (с 1986 по 2001 год). Среди действующих игроков наибольшая серия у защитника "Хьюстона" Джеймса Хардена - 257.

Джеймс выступает за "Кливленд" с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за "Майами" (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

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