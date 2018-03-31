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Курашов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России

Спорт
31 марта, 17:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Отчетно-выборная конференция ФФР пройдет 9 апреля, прием заявок от кандидатов на пост президента спортивной федерации окончен

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МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России (ФФР) будет действующий глава организации Алексей Курашов. Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФФР пройдет 9 апреля, прием заявок от кандидатов на пост президента спортивной федерации окончен.

"Да, я буду участвовать в выборах, на должность президента меня выдвинула Федерация фристайла Москвы. В ходе заявочной кампании было еще два претендента на пост главы Федерации фристайла России, но они решили снять свои кандидатуры", - сказал Курашов, который был избран президентом организации в мае 2016 года.

Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды. Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике.

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