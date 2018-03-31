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Божович: футболисты "Арсенала" жаловались на усталость в перерыве матча с "Динамо"

Спорт
31 марта, 19:11 UTC+3 ХИМКИ область/ 31, марта. /ТАСС

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась поражением "Арсенала" со счетом 1:2

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Главный тренер ФК "Арсенал" Миодраг Божович

Главный тренер ФК "Арсенал" Миодраг Божович

© Антон Новодережкин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" жаловались на повышенную усталость после первого тайма матча чемпионата России против московского "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер тульского клуба Миодраг Божович.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась поражением "Арсенала" со счетом 1:2.

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"Мы не успевали контролировать мяч, а "Динамо" оказало хорошее давление на нас, первые 30 минут мы вообще не могли выйти из обороны. При этом в перерыве игроки жаловались, что они уставшие, меня это очень удивило. Пока это худшая игра, которая была у меня в тульском клубе, но будем делать выводы", - сказал Божович.

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба зимой перешел на правах аренды из санкт-петербургского "Зенита". Форвард в матче с "Динамо" забил свой четвертый гол в четырех матчах за "Арсенал". "У Дзюбы есть нужные качества, он великолепный игрок, а весь плохой шум про него ни к чему", - отметил игру нападающего Божович.

Главный тренер "Арсенала" поздравил "Динамо" с победой и напомнил, что работал главным тренером бело-голубых (в 2010-2011 годах). "Человек всегда связывается с человеком, а тех людей, кто меня приглашал, уже нет в клубе. От себя могу только поздравить "Динамо" с победой, думаю, у них все сложится в чемпионате хорошо", - отметил Божович.

После этого матча в активе "Арсенала" осталось 32 очка, команда располагается на 7-й строчке турнирной таблицы. "Динамо" набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию, имея игру в запасе. В следующем туре "Арсенал" 7 апреля дома сыграет против "Уфы", а "Динамо" 9 апреля в московском дерби встретится с ЦСКА на выезде.

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