"Динамо" одержало волевую победу над "Арсеналом" в матче РФПЛ, забив 2 гола за 3 минуты

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:1 одержало победу над тульским "Арсеналом" в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Счет в матче на 53-й минуте открыл нападающий "Арсенала" Артем Дзюба. Владимир Рыков сравнял счет на 71-й минуте, а Федор Черных забил свой первый гол в составе "Динамо" и вывел команду вперед на 74-й минуте. На 81-й минуте встречи нападающий столичного клуба Кирилл Панченко, который впервые вышел на поле после травмы, полученной в сентябре, получил возможность пробить пенальти. Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов сумел отбить удар.

"Динамо" покинуло зону вылета и поднялось на 10-е место в таблице чемпионата. В активе команды 27 очков в 23 матчах. "Арсенал" занимает седьмое место. Туляки набрали 32 очка в 24 играх.

В следующем матче 9 апреля "Динамо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. В тот же день "Арсенал" на своем поле примет "Уфу".

Матч в подмосковных Химках, как все другие встречи 24-го тура РФПЛ, начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове. Первый тайм матч прошел в тишине, так как в память о погибших болельщики команд отказались от шумной поддержки в первые 45 минут.

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