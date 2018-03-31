Главный тренер "Динамо" Хохлов отметил силу воли своих футболистов в матче с "Арсеналом"

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в матче против тульского "Арсенала" проявили силу воли и смогли вернуться в игру даже после грубой ошибки. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер столичного клуба Дмитрий Хохлов.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. При этом по ходу матча динамовцы уступали в счете 0:1, а затем смогли забить два гола за три минуты.

"Игра была разбита на отрезки, сначала взяли игру под свой контроль, потом отдали инициативу. Было много подходов к чужим воротам, но не хватало завершающей точки. Хорошо, что после грубой ошибки, которая испортила весь рисунок матча, собрались, вернулись в игру и забили два гола", - сказал Хохлов.

В матче против "Арсенала" в составе "Динамо" дебютировал ганский полузащитник Абдул Азиз Теттех, который в зимнее трансферное окно перешел в стан москвичей из польского "Леха". "Теттех - опорный полузащитник, который еще и умеет неплохо начинать атаки. Потихоньку встраиваем его в игру, вот сегодня, я считаю, для дебюта он справился неплохо, а его замена связана только с тем, что нам надо было отыгрываться", - прокомментировал игру футболиста тренер.

Хохлов также отметил игру против "Арсенала" некоторых российских футболистов - нападающего Кирилла Панченко и защитника Константина Рауша. "Панченко хорошо начинает атаки, ищет свободные зоны, обладает качественным пасом и видением поля, поэтому сегодня он чаще опускался глубже по ситуации. Что касается Рауша, то он действительно много подает в штрафную, но мы не просим его играть одними навесами, все зависит от игровой ситуации. Вообще здесь какой-то парадокс: на сборах в Турции у Рауша девять навесов из десяти доходят туда, куда нужно, как и на тренировках, а в матчах почему-то показатели хуже", - отметил Хохлов.

"Динамо" набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию, имея игру против санкт-петербургского "Зенита" в запасе. В активе тульского клуба осталось 32 очка, "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре "Динамо" 9 апреля в столичном дерби встретится с ЦСКА на выезде, а "Арсенал" 7 апреля на домашнем поле сыграет против "Уфы".