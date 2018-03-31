"Бостон" победил "Флориду" в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 31 марта. "Бостон" одержал победу над "Флоридой" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дубль оформил Джейк Дебраск (15-я и 37-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Ник Холден (12), Райан Донато (22) и Патрис Бержерон (44). Форвард "Бостона" Дэвид Крейчи отдал три результативные передачи. В составе "Флориды" отличился Джейми Макгинн (5).

Благодаря этой победе "Бостон" вышел в лидеры Восточной конференции и Атлантического дивизиона, опередив "Тампу- Бэй". В активе команды 109 очков в 77 матчах. "Флорида" занимает девятое место на Востоке, набрав 86 очков в 77 играх.

Следующий матч в воскресенье "Бостон" проведет на выезде против "Филадельфии". "Флорида" в ночь на 3 апреля на своем льду примет "Каролину".