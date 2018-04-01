Хачанов и Рублев проиграли братьям Брайанам в финале турнира ATP в Майами в парном разряде

ТАСС, 1 апреля. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли американцам Бобу и Майку Брайанам в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами в парном разряде (призовой фонд - $8,9 млн).

Россияне уступили соперникам со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:10. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Братья Брайаны являются обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырех турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде, четырехкратными победителями Итогового турнира АТР, на их счету 16 побед на турнирах Большого шлема и 114 - на турнирах ATP.

Рублев является первой ракеткой России. В рейтинге ATP он занимает 34-е место, Хачанов - 41-е. Для дуэта Рублева и Хачанова финал турнира в Майами стал первым в карьере, ранее Рублев доходил до финала турнира ATP в 2015 году в паре с россиянином Дмитрием Турсуновым.