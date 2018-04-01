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"Рейнджерс" победили "Каролину" в матче НХЛ, Наместников отметился передачей

Спорт
1 апреля, 4:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС
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ТАСС, 1 апреля. "Каролина" проиграла "Нью- Йорк Рейнджерс" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Спрул (24-я минута) и Кевин Хейз (34). У проигравших отличился Джефф Скиннер (49).

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников отметился результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 48 очков (22 шайбы + 26 передач).

"Рейнджерс" набрали 77 очков в 79 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Каролина" идет 10-й с 81 очком в 79 встречах. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Рейнджерс" 4 апреля в гостях сыграют с "Нью-Джерси", "Каролина" днем ранее на выезде сразится с "Флоридой".

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